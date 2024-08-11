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Врио губернатора Курской области рассказал об обстановке в городе

Врио губернатора Смирнов: обстановка в Курске находится под контролем

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Обстановка в Курске находится под контролем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов.

По его словам, спецслужбы Украины распространяют слухи о панике в городе, но это не так.

«Обстановка — под контролем, работают оперативные службы», — написал чиновник.

11 августа стало известно, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, из-за чего произошел пожар. Как заявил Смирнов, число пострадавших в результате этого инцидента увеличилось до 13 человек. По информации Telegraм-канала Baza, при падении ракеты был разрушен фасад дома с первого по девятый этаж.

Кроме того, в результате атаки пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе.

Ранее военкор назвал ракетный удар по Курску самым массированным с начала СВО.

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