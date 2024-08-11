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Власти Курской области ускорят выполнение решения об эвакуации

Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения об эвакуации

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения об эвакуации граждан. Об этом Смирнов сообщил в Telegram-канале.

«Нахожусь на связи с Минобороны РФ и другими силовыми структурами, необходимые меры обеспечения безопасности принимаются, поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», — написал врио губернатора.

Он отметил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.

По его словам, украинские спецслужбы распространяют слухи о панике в городе, «но это не так». Обстановка под контролем, работают оперативные службы, добавил Смирнов.

До этого глава региона рассказал, что сбитая украинская ракета попала в жилой дом в Курске, в здании начался пожар. Telegram-канал Baza сообщил, что не менее пяти человек пострадали в результате падения снаряда.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Минздраве высказались о ситуации в Курской области.

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