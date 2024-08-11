Не менее пяти человек пострадали в Курске при падении ракеты

Не менее пяти человек пострадали в результате падения украинской ракеты на дом в Курске. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Пять человек пострадали после падения сбитой ракеты на жилой дом в Курске. Это предварительная информация, возможно, число пострадавших увеличится», — написал канал.

По его информации, при падении ракеты был разрушен фасад дома с 1 по 9-й этаж. В данный момент эвакуировали 30 человек. Спасатели и медики продолжают работу на месте.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что сбитая украинская ракета попала в жилой дом, в здании начался пожар. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, в результате атаки пострадал пункт выдачи заказов Ozon в городе. На кадрах с места происшествия видны выбитые окна и осколки у пункта.

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