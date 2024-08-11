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Выросло число пострадавших в результате обстрела Шебекино

Гладков: число пострадавших при обстреле города Шебекино увеличилось до пяти

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Число людей, которые пострадали в результате обстрела города Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двух мужчин, получивших различные осколочные ранения, доставляют в больницу № 2 города Белгорода.

Чиновник также заявил, что в результате атаки посечены фасады и остекление в четырех многоквартирных домах и в одном социальном объекте. В двух частных домах выбиты окна и пробита кровля, осколками посечены три машины. Сохраняется отключение электроэнергии в части населенного пункта. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России, добавил Гладков.

Вечером 10 августа сообщалось, что в результате украинского обстрела Шебекино пострадали три мирных жителя. В результате обстрела в Белгородской области мужчину с осколочным ранением груди доставили в областную клиническую больницу. Женщину с похожей травмой направили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще одному пострадавшему с баротравмой оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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Обстрелы Белгородской области
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