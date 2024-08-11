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В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

Смирнов: в Курске сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом

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Мэр Курска Игорь Куцак

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в Telegram-канале, что сбитая украинская ракета попала в жилой дом в Курске.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», - написал он.

Смирнов добавил, что в здании начался пожар, на место выехали все экстренные службы.

На данный момент нет сведений о пострадавших.

До этого в регионе была объявлена ракетная опасность. Позже Смирнов сообщал, что в Курске на фоне ракетной опасности работают силы противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в городе прогремело не менее 10 взрывов.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее немецкий политолог заявил о недовольстве США из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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