Активы арестованных за коррупцию российских генералов ищут следователи

Следственный комитет устанавливает местонахождение недвижимости, банковских счетов и других активов подозреваемых в коррупции генералов Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент следователи расследуют ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров, генералов оборонного ведомства и других фигурантов, обвиняемых в преступлениях коррупционной направленности.

В рамках них они устанавливают законность приобретения недвижимости и активов не только обвиняемыми, но и их родственниками, знакомыми и представителями аффилированных компаний. Кроме того, СК разыскивает имущество, записанное на иных лиц, но по факту принадлежащее фигурантам дел».

По словам источника агентства в силовых органах, ведомство проверит, на какие доходы приобретены недвижимость и другие объекты. Если СК установит, что они приобретались неправомерным путем, то имущество, недвижимость, активы и денежные средства, добытые преступным путем, будут конфискованы, добавил он.

В последнее время в России были арестованы больше 10 высокопоставленных генералов Минобороны и связанные с ними лица.

7 августа суд отправил заместителя начальника главного управления инновационного развития министерства генерал-майора Владимира Шестерова под домашний арест по делу о хищении средств, выделенных на парк «Патриот».

Ранее генерала Попова призвали «выслать» на бои в Курскую область.