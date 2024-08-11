Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Активы арестованных за коррупцию российских генералов ищут следователи

ТАСС: следствие ищет активы арестованных за коррупцию генералов Минобороны РФ

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет устанавливает местонахождение недвижимости, банковских счетов и других активов подозреваемых в коррупции генералов Минобороны России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент следователи расследуют ряд уголовных дел в отношении высокопоставленных офицеров, генералов оборонного ведомства и других фигурантов, обвиняемых в преступлениях коррупционной направленности.

В рамках них они устанавливают законность приобретения недвижимости и активов не только обвиняемыми, но и их родственниками, знакомыми и представителями аффилированных компаний. Кроме того, СК разыскивает имущество, записанное на иных лиц, но по факту принадлежащее фигурантам дел».

По словам источника агентства в силовых органах, ведомство проверит, на какие доходы приобретены недвижимость и другие объекты. Если СК установит, что они приобретались неправомерным путем, то имущество, недвижимость, активы и денежные средства, добытые преступным путем, будут конфискованы, добавил он.

В последнее время в России были арестованы больше 10 высокопоставленных генералов Минобороны и связанные с ними лица.

7 августа суд отправил заместителя начальника главного управления инновационного развития министерства генерал-майора Владимира Шестерова под домашний арест по делу о хищении средств, выделенных на парк «Патриот».

Ранее генерала Попова призвали «выслать» на бои в Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами