Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как не попасться на мошенников на зарубежном биржевом рынке и крипте

Криптоэксперт Михеев: мошенники часто маскируются под известного брокера

close
100%
Depositphotos

На рынке ценных бумаг и криптовалюты есть большие шансы нарваться на мошенников — по итогам I полугодия Банк России выявил 724 нелегальных профучастника рынка, это на 67% больше, чем в прошлом году. При этом большая часть из этих мошенников — это форекс-дилеры, остальные — брокеры и управляющие. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Михеев, CPO инвестиционной платформы UTEX.

Способов мошенничества и сценариев обмана на рынке не мало.

«Один из популярных сценариев обмана — маскировка под известного брокера. В этом случае с вами связывается псевдоменеджер, который якобы представляет крупную компанию. Он направляет в мессенджер ссылку на что-то очень важное, например выгодное инвестиционное предложение. Ссылка ведет на мошеннический домен, который сложно отличить от реального ресурса. Клиент переходит по ссылке и выводит реквизиты, а затем с его счета просто исчезают деньги. Чтобы не попасться на лжедилера, внимательно изучайте сайт, и не переходите по сомнительным ссылкам», — объяснил он.

Проверить себя можно в соответствующих реестрах на сайте Банка России — там вы найдете веб-адреса лицензированных компаний. Также можно воспользоваться поисковиками — здесь все официальные адреса профессиональных лицензированных участников рынка ценных бумаг помечаются галочкой в синем кружке.

«Перед тем как начать торговать на фондовом рынке и становиться инвестором, нужно заключить договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления. Тут появляются псевдодилеры, которые предлагают заключить договор с продажи. «Мелким шрифтом» в нем могут быть прописаны огромные комиссии, ненормальные условия возврата денег или темная схема подсчета налогов. С любым брокером важно внимательно читать договор, вникая в каждый пункт. Если есть возможность, лучше проконсультироваться с юристом», — рекомендовал он.

Также, будьте особенно осторожны, если вам настойчиво предлагают инвестировать в компанию или видите, что ее активно хвалят в сети, но не можете найти текущую финансовую информацию о ней из независимых источников. Красный флаг, если вам настойчиво предлагают инвестировать в рандомных электронных письмах или в мессенджерах.

«Сравните обещанную доходность акций с текущей доходностью известных фондовых индексов. Любое предложение, обещающее, что вы получите существенно больше, может быть обманом — вы рискуете потерять деньги. Будьте осторожны, если заявлено, что инвестиции принесут «невероятную прибыль» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска». Скорее всего, это мошенники», — добавил специалист.

Самая распространенная схема кражи криптовалюты — фишинг, в частности ориентированный на эйрдропы. На мошеннических сайтах просят подключить свой криптокошелек. Как только вы делаете это, все монетки с вашего счета утекает злоумышленнику, и, чаще всего, вернуть деньги в этом случае невозможно.

«Главное правило: всегда ищите ссылки в первоисточниках или на проверенных сервисах. Если платформа заявляет об эйрдропе, то стоит сначала найти ее официальную страницу на проверенном ресурсе, вроде Coinmarketcap или Coingecko, и только оттуда брать ссылку на страницу с информацией об эйрдропе. Брать ссылки с TG-каналов не стоит, но можно верить крупным тематическим СМИ — они тщательно проверяют информацию. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из чатов по криптовалюте или комментариев в соцсетях — там огромный риск нарваться на мошенников», — объяснил Михеев.

Есть еще один способ — можно установить в браузер специальные расширения для защиты от фишинга или использовать криптокошелек, в который уже встроена такая функция, резюмировал он.

Ранее эксперт дал советы, как уберечься от атак социальной инженерии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами