Россиянам объяснили, как не попасться на мошенников на зарубежном биржевом рынке и крипте

На рынке ценных бумаг и криптовалюты есть большие шансы нарваться на мошенников — по итогам I полугодия Банк России выявил 724 нелегальных профучастника рынка, это на 67% больше, чем в прошлом году. При этом большая часть из этих мошенников — это форекс-дилеры, остальные — брокеры и управляющие. Об этом «Газете.Ru» рассказал Сергей Михеев, CPO инвестиционной платформы UTEX.

Способов мошенничества и сценариев обмана на рынке не мало.

«Один из популярных сценариев обмана — маскировка под известного брокера. В этом случае с вами связывается псевдоменеджер, который якобы представляет крупную компанию. Он направляет в мессенджер ссылку на что-то очень важное, например выгодное инвестиционное предложение. Ссылка ведет на мошеннический домен, который сложно отличить от реального ресурса. Клиент переходит по ссылке и выводит реквизиты, а затем с его счета просто исчезают деньги. Чтобы не попасться на лжедилера, внимательно изучайте сайт, и не переходите по сомнительным ссылкам», — объяснил он.

Проверить себя можно в соответствующих реестрах на сайте Банка России — там вы найдете веб-адреса лицензированных компаний. Также можно воспользоваться поисковиками — здесь все официальные адреса профессиональных лицензированных участников рынка ценных бумаг помечаются галочкой в синем кружке.

«Перед тем как начать торговать на фондовом рынке и становиться инвестором, нужно заключить договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления. Тут появляются псевдодилеры, которые предлагают заключить договор с продажи. «Мелким шрифтом» в нем могут быть прописаны огромные комиссии, ненормальные условия возврата денег или темная схема подсчета налогов. С любым брокером важно внимательно читать договор, вникая в каждый пункт. Если есть возможность, лучше проконсультироваться с юристом», — рекомендовал он.

Также, будьте особенно осторожны, если вам настойчиво предлагают инвестировать в компанию или видите, что ее активно хвалят в сети, но не можете найти текущую финансовую информацию о ней из независимых источников. Красный флаг, если вам настойчиво предлагают инвестировать в рандомных электронных письмах или в мессенджерах.

«Сравните обещанную доходность акций с текущей доходностью известных фондовых индексов. Любое предложение, обещающее, что вы получите существенно больше, может быть обманом — вы рискуете потерять деньги. Будьте осторожны, если заявлено, что инвестиции принесут «невероятную прибыль» или имеют «огромный потенциал роста и почти никакого риска». Скорее всего, это мошенники», — добавил специалист.

Самая распространенная схема кражи криптовалюты — фишинг, в частности ориентированный на эйрдропы. На мошеннических сайтах просят подключить свой криптокошелек. Как только вы делаете это, все монетки с вашего счета утекает злоумышленнику, и, чаще всего, вернуть деньги в этом случае невозможно.

«Главное правило: всегда ищите ссылки в первоисточниках или на проверенных сервисах. Если платформа заявляет об эйрдропе, то стоит сначала найти ее официальную страницу на проверенном ресурсе, вроде Coinmarketcap или Coingecko, и только оттуда брать ссылку на страницу с информацией об эйрдропе. Брать ссылки с TG-каналов не стоит, но можно верить крупным тематическим СМИ — они тщательно проверяют информацию. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из чатов по криптовалюте или комментариев в соцсетях — там огромный риск нарваться на мошенников», — объяснил Михеев.

Есть еще один способ — можно установить в браузер специальные расширения для защиты от фишинга или использовать криптокошелек, в который уже встроена такая функция, резюмировал он.

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