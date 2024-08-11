Приверженцами здорового образа жизни чаще называют себя россияне моложе 34 лет

Россияне до 34 лет утверждают, что придерживаются здорового образа жизни, чаще тех, кто старше. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно опросу, 70% россиян считают себя приверженцами здорового образа жизни. Из них 20% полностью уверены в этом, а 50% склоняются к такой точке зрения. 3 из 10 опрошенных признались, что ЗОЖ — это не про них: 4% однозначно уверены в этом, еще 26% сообщили, что их образ жизни скорее нездоровый.

Мужчин, уверенно причисляющих себя к ЗОЖникам, — 24%, женщин — всего 17%. Если среди россиян до 34 лет сторонником здорового образа жизни себя назвал каждый четвертый (26%), то среди граждан от 45 лет — только каждый шестой (17%). Среди россиян, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.

Что входит в понятие «ЗОЖ», по мнению россиян: 6 из 10 россиян убеждены, что здоровый образ жизни — это, прежде всего, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Каждый второй опрошенный (55%) считает, что здоровый образ жизни подразумевает правильное питание. 40% респондентов указали на важность отсутствия вредных привычек. Также были упомянуты такие составляющие здорового образа жизни, как режим дня (15%), спокойствие и позитивный настрой (8%).

По сравнению с 2021 годом россияне стали чаще обращать внимание на такие аспекты ЗОЖ, как правильное питание и физическая активность.

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