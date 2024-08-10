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Ракетную опасность объявили в Курской области

Смирнов сообщил, что в Курской области объявили ракетную опасность

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал врио губернатора.

До этого Смирнов сообщал, что на базе одного из пунктов временного размещения власти региона организовали центр сбора и распределения гуманитарной помощи.
Он рассказал, что ежедневно сюда прибывают новые машины, которые направляют соседние регионы, общественные организации и федеральные ведомства.

Жители региона, которые пострадали из-за нападения на регион, получат отсрочку по выплатам кредитов и другие меры поддержки, подчеркнул глава региона.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в МЧС рассказали, сколько жителей Курской области получили убежище.

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