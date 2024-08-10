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Между Курском и Москвой назначили дополнительные поезда

ФПК назначила дополнительные поезда между Курском и Москвой

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Shutterstock/JetKat

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать в сообщении с Курском. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в Telegram-канале.

Как заявили в ФПК, пассажиры смогут воспользоваться двумя дополнительными поездами между двумя этими городами. Так, речь идет о поезде № 220 Белгород — Москва, который проследует через Курск с отправлением из Курска с 11 августа в 04:04 и прибытием в Москву в 16:43. Также будет курсировать поезд № 236 Курск — Москва отправлением из Курска с 11 по 14 августа в 20:20 и прибытием в столицу в 07:40 на следующий день.

В компании добавили, что билеты уже продаются, цены на них фиксированные.

10 августа сообщалось, что из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек.

При этом свыше 4,4 тыс. человек из приграничных районов были размещены в пунктах временного размещения.

Ранее мэр Курска рассказал об обстановке в городе.

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