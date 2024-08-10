В Минтрансе назвали основные задачи в Курской области

Министр транспорта РФ Роман Старовойт назвал обеспечение в Курской области безопасной работы общественного транспорта, железнодорожного сообщения пригородного и дальнего следования основной задачей властей. Его слова передает РИА Новости.

По словам министра, он лично контролирует работу транспортного комплекса и взаимодействие с правительством Курской области.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщал, что жители региона, которые пострадали из-за нападения на регион, получат отсрочку по выплатам кредитов и другие меры поддержки.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в МЧС рассказали, сколько жителей Курской области получили убежище.