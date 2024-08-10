Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студента из Москвы задержали за попытку пересечь границу РФ и воевать за ВСУ

Студента из Москвы задержали на границе РФ — он хотел воевать на стороне ВСУ

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Зимой студент из Москвы Владислав С. ушел с занятий и пропал. На следующий день его задержали в Брянской области за попытку пересечь границу РФ и примкнуть к украинской террористической организации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

15 января в соцсетях появились сообщения о пропаже 20-летнего студента Владислава С., которого в последний раз видели в московском районе Ивановское. Оказалось, что вечером 16 января его задержали в брянском лесу неподалеку от российско-украинской границы. Молодого человека задержали.

«Его обвинили в незаконном пересечении границы, а после ареста возбудили дело о подготовке к вступлению в террористическую организацию», — отмечается в сообщении.

По данным канала, в августе материалы уголовного дела поступили в военный суд. Сейчас Владислав находится в брянском следственном изоляторе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В начале июля Верховный суд Крыма заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима жителя Ялты по делу о государственной измене. Было установлено, что мужчина после начала военной спецоперации РФ на Украине вступил в ряды украинских войск, прошел обучение, получил оружие и с тех пор воюет против России. Его объявили в международный розыск.

Ранее россиянин получил семь лет за попытку вступить в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами