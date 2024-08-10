Студента из Москвы задержали за попытку пересечь границу РФ и воевать за ВСУ

Зимой студент из Москвы Владислав С. ушел с занятий и пропал. На следующий день его задержали в Брянской области за попытку пересечь границу РФ и примкнуть к украинской террористической организации, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

15 января в соцсетях появились сообщения о пропаже 20-летнего студента Владислава С., которого в последний раз видели в московском районе Ивановское. Оказалось, что вечером 16 января его задержали в брянском лесу неподалеку от российско-украинской границы. Молодого человека задержали.

«Его обвинили в незаконном пересечении границы, а после ареста возбудили дело о подготовке к вступлению в террористическую организацию», — отмечается в сообщении.

По данным канала, в августе материалы уголовного дела поступили в военный суд. Сейчас Владислав находится в брянском следственном изоляторе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В начале июля Верховный суд Крыма заочно приговорил к 21 году колонии строгого режима жителя Ялты по делу о государственной измене. Было установлено, что мужчина после начала военной спецоперации РФ на Украине вступил в ряды украинских войск, прошел обучение, получил оружие и с тех пор воюет против России. Его объявили в международный розыск.

Ранее россиянин получил семь лет за попытку вступить в ВСУ.