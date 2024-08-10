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В Госдуме объяснили, почему Галкин критикует Лепса и Газманова

Толмачев: критика Галкина в адрес Лепса и Газманова — попытка отвлечь внимание

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Евгений Биятов/РИА Новости

Критика шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в адрес народных артистов России Олега Газманова, Григория Лепса и Надежды Бабкиной за отсутствие реакции на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область является попыткой отвлечь внимание от собственной позиции по этому вопросу. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

По его словам, критикуемые Галкиным артисты оказывают помощь мирным жителям, пострадавшим от действий ВСУ, и поддерживают участников специальной военной операции (СВО).

Депутат предложил шоумену начать с себя.

«А вы чем помогли?», — задал вопрос парламентарий.

10 августа Галкин заявил, что Газманов, Лепс и Бабкина, «обласканные Кремлем», не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область. Он проверил соцсети звезд и обнаружил, что Газманов на своей странице вспоминает прошлые хиты, Лепс проводит концерт в Анапе, а Бабкина рассказывает о кошках. «Почему они не приходят на помощь курянам?» — задался вопросом Галкин.

Ранее певец Shaman пожертвовал миллион рублей «Российскому Красному Кресту» на фоне ситуации в Курской области.

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