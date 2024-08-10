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Жители Ленинградской области сняли на видео бушующий в Тосно ураган

Появились кадры урагана в Ленинградской области из-за циклона

В городе Тосно Ленинградской области разразился шторм. Снятые очевидцами кадры ненастья публикует портал 78.ru.

«Кроме Северной столицы непогода затронула и Ленинградскую область. В Тосно разбушевался настоящий ураган», — сообщает портал.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что небо над городом заполнено летающим мусором, тогда как в лесу свирепствует мощный вихрь. Жители сообщают, что ветер повалил несколько деревьев, а ещё получила повреждения одна из детских площадок.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге ликвидируют последствия после мощного циклона «Отилия».

В центре города выпало около 30-40 миллиметров осадков. Сообщалось также, что на фоне ухудшения погоды один из вестибюлей станции метро «Площадь Восстания» пришлось закрыть более чем на час.

Кроме того, в результате сильного дождя подтопило Сенной рынок, а на набережной реки Мойки вздулся асфальт.

Ранее жители Челябинска рассказали о подтоплении города из-за ливня.

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