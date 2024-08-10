В Беловском районе Курской области организовали выезд жителей

В Беловском районе Курской области продолжается добровольная эвакуация населения. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев.

Он отметил, что жители выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Районная и местная администрация продолжают организовывать временное перемещение населения.

«В Беловском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжают заниматься районная и местная администрации», — написал Волобуев.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Несколько населенных пунктов были обстреляны, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

Накануне в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Госдуме рассказали о наемниках, участвовавших в атаке на Курскую область.