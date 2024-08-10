Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Беловском районе Курской области организовали выезд жителей

Губернатор: в Беловском районе Курской области организовали выезд жителей

close
100%
MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

В Беловском районе Курской области продолжается добровольная эвакуация населения. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев.

Он отметил, что жители выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Районная и местная администрация продолжают организовывать временное перемещение населения.

«В Беловском районе продолжается добровольный выезд жителей. Люди выезжают как самостоятельно, так и на организованных автобусах. Временным перемещением продолжают заниматься районная и местная администрации», — написал Волобуев.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Несколько населенных пунктов были обстреляны, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

Накануне в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в Госдуме рассказали о наемниках, участвовавших в атаке на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами