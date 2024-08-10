Приграничный российский город дважды попал под обстрел ВСУ

Город Шебекино дважды за день подвергся ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате последнего обстрела ранен один мирный житель», — написал он.

По словам главы региона, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Пострадавшего доставили в больницу №2 города Белгорода.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены остекление и фасады трех многоквартирных и трех частных домов, отметил Гладков. Он добавил, что информация о последствиях обстрелов уточняется. В ближайшее время аварийные службы начнут ликвидировать повреждения.

10 августа Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника инфраструктурный объект в поселке Политотдельский, в результате чего были повреждены остекление и фасад. Также сколками посекло «Газель». В Дроновке Грайворонского округа при сбросе взрывного устройства с дрона разрушены хозяйственные постройки, отметил глава региона.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.