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Дрон ВСУ взорвался перед автомобилем губернатора Гладкова

Гладков сообщил о взрыве дрона перед своим автомобилем

Перед машиной белгородского губернатора Вячеслава Гладкова взорвался дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня много атак вражеских дронов. На дороге в Грайворонском городском округе перед нами произошла атака на автомобиль», — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что в результате инцидента были ранены две женщины. У одной пострадавшей — черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины.

Губернатор отметил, что бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия. Медики забрали обеих пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Там им оказывается вся необходимая помощь.

На опубликованных кадрах видно, как Гладков помогает медицинским сотрудникам грузить раненых в машину.

До этого было опубликовано полное видео спасения военного корреспондента Евгения Поддубного, атакованного украинским беспилотником в Курской области. На видеозаписи, сделанной автомобильным регистратором водителя Сергея, запечатлено, как он едет в Суджу. Слева от дороги появляется горящий автомобиль Поддубного, который попал под удар беспилотника.

Ранее в сети появились первые кадры с военкором Поддубным после ранения.

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