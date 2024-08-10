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В Херсоне произошли взрывы

В Херсоне произошли взрывы

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Reuters

В городе Херсоне, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Подробности случившегося не приводятся.

До этого сообщалось, что объекты критической инфраструктуры, расположенные в подконтрольной Украине части Херсонской области, повреждены после взрывов. Об этом рассказал глава назначенной Киевом военной администрации региона Александр Прокудин.

Также сообщалось, что в окрестностях Херсона произошел крупный пожар. Об этом сообщил глава назначенной Киевом военной администрации города Роман Мрочко. По его словам, огонь охватил большую территорию, потушить его в кратчайшие сроки нет возможности. Площадь возгорания не указывается, также чиновник не уточнил, что именно горит.

5 августа сообщалось о взрывах в Херсоне. Об этом информировал украинский телеканал «24 канал».

Ранее российские военные уничтожили украинский танк на Херсонском направлении.

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