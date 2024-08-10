Глав приграничных районов Курской области обеспечат устройствами спутниковой связи

Главам приграничных районов Курской области, где в настоящее время наблюдаются проблемы со связью, выдадут спутниковые телефоны с 12 августа. Об этом сообщил представитель Общероссийского народного фронта, пишет ТАСС.

«Сейчас будем выдавать для глав районов, где со связью плохо, спутниковые телефоны», — сказал он.

Он отметил, что выдача устройств начнется с понедельника.

9 августа врио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крутько заявила, что проблемы с мобильной связью и интернетом в регионе являются результатом DDoS-атак. Она отметила, что в регионе наблюдаются проблемы с мобильным сигналом сотовых операторов, интернет-соединением.

В пятницу пресс-служба Минцифры РФ сообщила, что 9 августа и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе.

6 августа сообщалось, что специалисты российской оборонной промышленности в зоне спецоперации начали испытания нового комплекса спутниковой связи. Сама станция по размеру занимает примерно половину рюкзака. Остальная ее часть приходится на периферийное оборудование. Таким образом, для переноса станции потребуется не более двух человек.

Ранее командиры ВС РФ получили право арестовывать военных за ношение личных гаджетов в зоне СВО.