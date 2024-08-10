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Украинский дрон сбили над приграничным регионом России

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался совершить террористическую атаку по Белгородской области, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 17.05 мск. Противник использовал беспилотник самолетного типа.

10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА инфраструктурный объект в поселке Политотдельский, в результате чего были повреждены остекление и фасад. Также сколками посекло «Газель». В Дроновке Грайворонского округа при сбросе взрывного устройства с дрона разрушены хозяйственные постройки, отметил глава региона.

В субботу в Белгородском районе из-за атаки украинского дрона повреждения получил пожарный автомобиль. Сотрудники МЧС прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. При этом произошла повторная атака дрона-камикадзе по пожарному автомобилю. Спасатели успели спрятаться, никто не пострадал.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.

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