Украинский дрон сбили над приграничным регионом России

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался совершить террористическую атаку по Белгородской области, но был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инцидент произошел около 17.05 мск. Противник использовал беспилотник самолетного типа.

10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА инфраструктурный объект в поселке Политотдельский, в результате чего были повреждены остекление и фасад. Также сколками посекло «Газель». В Дроновке Грайворонского округа при сбросе взрывного устройства с дрона разрушены хозяйственные постройки, отметил глава региона.

В субботу в Белгородском районе из-за атаки украинского дрона повреждения получил пожарный автомобиль. Сотрудники МЧС прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. При этом произошла повторная атака дрона-камикадзе по пожарному автомобилю. Спасатели успели спрятаться, никто не пострадал.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.