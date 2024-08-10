Украину предупредили о катастрофических последствиях из-за краха электросетей

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина лишилась большинства электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям ближайшей зимой. Свое мнение он высказал в интервью адвокату Гленну Гринвальду.

«Российские ВВС фактически уничтожили около 50% электросетей на Украине», — заявил он.

По его словам, если не учитывать атомную энергетику, из строя выведено 90% украинских электросетей. Он отметил, что зимой это будет иметь катастрофические последствия для страны.

До этого американский журнал Time написал о том, что Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с февраля 2022 года. По данным издания, отсутствие электроэнергии мешает украинцам работать, пользоваться телефонами, интернетом и банковскими услугами, а также получать медицинскую помощь.

Ранее министр энергетики Украины назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны.