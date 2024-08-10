В Петербурге завели дело на иностранца за финансирование террористов

В Санкт-Петербурге иностранца заподозрили в финансировании международных террористических организаций. Об этом сообщает 78.ru.

Журналисты пишут, что 25-летний гражданин Узбекистана проживал в Петербурге с 2017 года. По данным МВД, он являлся приверженцем радикальных течений ислама и организовывал сбор денег для участников запрещенных в РФ террористических организаций.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», за финансирование террористов ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Уточняется, что в настоящее время он находится за пределами РФ.

До этого сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Оренбурга, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в публичных призывах к осуществлению терактов. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Ранее жителя Омска приговорили к 16 годам колонии за организацию террористического сообщества.