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В Подмосковье прошел Кубок Александра Овечкина

Андрей Воробьев: спорт помогает формировать характер

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На «Красногорск Арене» им. В.В. Петрова и «Арене Мытищи» им. В.И. Шалимова в Подмосковье в 6-й раз прошел Кубок Александра Овечкина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, спорт помогает формировать характер у детей.

«Мы со своей стороны понимаем, что должны делать все, чтобы такие возможности были», — сказал он.

Также Воробьев поблагодарил Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова за подобные мероприятия.

В этом году в кубке приняли участие 16 команд, в составе которых играют ребята не старше 12 лет.

В финале играли «Спартак» и «Красная машина Юниор». Победу одержала команда «Спартак» и впервые стала обладателем Кубка Овечкина.

В рамках турнира прошел гала-матч с участием Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова, а также киберспортивный турнир.

В финале играли «Спартак» и «Красная машина Юниор». Победу одержала команда «Спартак» и впервые стала обладателем Кубка Овечкина.

В рамках турнира прошел гала-матч с участием Александра Овечкина и Вячеслава Фетисова, а также киберспортивный турнир.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

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