Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье эвакуировали крупный торговый центр

В подмосковном ТЦ «Мега Химки» объявлена эвакуация

В торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» сработала сигнализация, идет эвакуация сотрудников и посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам», — отмечается в посте.

Сотрудники и посетители спешно выходят на улицу.

В конце февраля в Москве эвакуировали ТЦ «Арена Плаза» у станции метро «Динамо». Посетителей и сотрудников торгового центра попросили покинуть здание после звонка сигнализации.

До этого в ТЦ «Мега Химки» в Московской области эвакуировали посетителей после задымления. По громкой связи транслировали сообщение об эвакуации: «Внимание! По техническим причинам просим немедленно покинуть торговый центр».

В прошлом году в московском торговом центре «Хорошо» произошла эвакуация из-за пожара. В здании сработала сигнализация.

Ранее жители столичного региона стали чаще посещать торговые центры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами