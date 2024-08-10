В Подмосковье эвакуировали крупный торговый центр

В торговом центре (ТЦ) «Мега Химки» сработала сигнализация, идет эвакуация сотрудников и посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«По громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам», — отмечается в посте.

Сотрудники и посетители спешно выходят на улицу.

В конце февраля в Москве эвакуировали ТЦ «Арена Плаза» у станции метро «Динамо». Посетителей и сотрудников торгового центра попросили покинуть здание после звонка сигнализации.

До этого в ТЦ «Мега Химки» в Московской области эвакуировали посетителей после задымления. По громкой связи транслировали сообщение об эвакуации: «Внимание! По техническим причинам просим немедленно покинуть торговый центр».

В прошлом году в московском торговом центре «Хорошо» произошла эвакуация из-за пожара. В здании сработала сигнализация.

Ранее жители столичного региона стали чаще посещать торговые центры.