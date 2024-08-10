В Курской области объявили ракетную опасность

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Глава региона призвал местных жителей, которые находятся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Смирнов.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее жителей Курской области призвали не выкладывать в сеть кадры передвижения ВС РФ.