ООН осудила удар ВС Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа

Все объекты, которые используются для размещения перемещенных лиц, не должны становиться целями атак. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак, его слова приводит ТАСС.

«Все объекты для перемещенных лиц должны быть защищены от нападений в соответствии с международным гуманитарным правом», — заявил он.

Таким образом Хак прокомментировал удар ВС Израиля по школе «Эт-Табиин» в секторе Газа.

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 10 августа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что штаб радикальной палестинской организации ХАМАС, который находился в школе, был уничтожен в секторе Газа. Военные утверждают, что командование предприняло меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ организовал операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Оперативная деятельность продолжается и в центральной части сектора Газа.

Ранее сообщалось, что РФ была потрясена ударом Израиля по школе в секторе Газа.