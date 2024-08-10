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В Новосибирской области пьяный россиянин заснул на рельсах и был сбит поездом

В Новосибирской области поезд наехал на уснувшего на рельсах мужчину

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Shutterstock/Anna Nestera

Житель Новосибирской области попал под поезд из-за того, что выпил алкоголь до инцидента. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции Павино. Машинист поезда экстренно затормозил, заметив на рельсах человека. Состав не успел остановиться, поэтому россиянин получил серьезные травмы. Приехавшим на место врачам спасти его не удалось.

По предварительной информации, пьяный мужчина заснул на рельсах.

В транспортной полиции напомнили о том, что в состоянии алкогольного опьянения люди чаще травмируются на объектах транспорта.

До этого в Подмосковье, около станции Тучково, девушка прогуливалась вместе со своим молодым человеком вдоль железнодорожных путей. Очевидцы рассказали, что в этот момент оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Когда недалеко от пары появился поезд, машинист начал подавать сигналы. Возлюбленные проигнорировали это и в результате попали под поезд. Спасти их не удалось.

Ранее россиянин упал под поезд в метро, сбежал из больницы, попал в ДТП и оказался в реанимации.

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