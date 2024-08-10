«Разворачивают в аэропорту»: российские туристы не могут вылететь с острова Маргарита в Венесуэле

Российских туристов не выпускают с острова Маргарита в Венесуэле, сообщила «Газете.Ru» одна из путешественниц Марина (имя изменено — Газета.Ru). По ее словам, с трудностями столкнулись туристы Pegas Touristik, им отказывают в выезде прямо в аэропорту.

«С Маргариты туристов не выпускают. Не только в Каракас — вообще никуда. Не выпускают только туристов Pegas Touristik, остальные свободны. Никаких официальных заявлений от правительства нет, закона нет, ограничений на перемещения по стране нет. Туристов Pegas разворачивают в аэропорту и говорят, что они могут выезжать только в составе их экскурсионной группы. Люди купили билеты на внутренний перелет и потеряли деньги. Мы связались с министерством туризма и посольством, чтобы прояснить ситуацию и найти законные обоснования действиям сотрудников в аэропорту, но их нет», — сказала она.

28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими. Полиция и национальная гвардия перекрыли путь демонстрантам у президентского дворца Мирафлорес и применили слезоточивый газ.

30 июля посольство России в Венесуэле рекомендовало россиянам соблюдать меры безопасности, не посещать неблагополучные районы, места массового скопления людей и избегать выхода на улицу.

Позже президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков.

Ранее Мадуро обвинил две интернет-платформы в разжигании ненависти в Венесуэле.