В Волгограде мужчина выстрелил в жену и соседа из ружья

В Волгограде местный житель начал стрелять из ружья по своей жене и соседу, в результате чего их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство «Высота 102» со ссылкой на официального представителя СУ СК России по Волгоградской области Наталью Рудник.

По данным следствия, инцидент произошел в Ворошиловском районе в одном из частных домов. На текущий момент злоумышленник задержан. Сотрудники СК устанавливают детали произошедшего.

«Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Рудник.

По информации агентства, стрельба могла начаться на фоне ревности.

До этого МВД по Саратовской области сообщили, что в Саратове задержали мужчину за стрельбу из сигнального пистолета на детской площадке. О мотивах нарушителя ничего неизвестно.

Ранее в Петербурге юноша открыл стрельбу в пункте выдачи товаров и попал в голову знакомой.