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«Я тебя выкину»: недовольная заказом россиянка швырнула гвозди и телефон в сотрудницу ПВД

Baza: в Сызрани женщина метнула в работницу ПВЗ гвозди из-за ошибки в заказе

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Телеграм-канал «Baza»

Жительница Самарской области устроила дебош в пункте выдачи заказов Wildberries из-за заказа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Сызрани. Женщина приобрела на маркетплейсе средство для мытья стекол, но по неизвестной причине в посылке оказались гвозди.

Недовольная россиянка стала предъявлять претензии девушке за стойкой, но та объяснила, что пункт выдачи отношения к ситуации не имеет и клиентке стоит обратиться к поддержке маркетплейса. Женщина не приняла такое пояснение и позвонила владельцу точки, которая объяснила проблему подобным образом.

Россиянка заявила, что не должна решать проблему самостоятельно и бросила в девушку за стойкой ее телефон. После этого в работницу полетела коробка с гвоздями. Женщина покинула пункт выдачи, но спустя пару секунд вернулась и стала угрожать сотруднице.

«Я за следующей доставкой приду, если ты будешь здесь, я тебя выкину за шкиваретник, ты поняла меня?», – пригрозила местная жительница.

В результате, по данным источника, россиянка сломала устройство девушки.

Ранее на Wildberries отыскали товары, запрещенные российским законодательством.

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