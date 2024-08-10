Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами в Курской области

Минздрав: в Курской области достаточно лекарств

close
100%
Depositphotos

Министерство здравоохранения России оценило ситуацию с обеспечением лекарствами в Курской области на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. Сообщение приводит ТАСС.

По данным пресс-службы Минздрава, в данном регионе достаточно лекарств, медицинских изделий, а также коек для оказания помощи пострадавшим.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что поток прибывающих в пункты временного размещения продолжает расти. По его словам, ведется работа по открытию новых ПВР в районах и других регионах РФ. Он отметил, что гуманитарная помощь поступает в регион со всей страны. Смирнов добавил, что при необходимости пострадавших отправляют на лечение в федеральные учреждения Минздрава РФ и больницы Москвы.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами