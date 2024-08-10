В Минздраве рассказали о ситуации с лекарствами в Курской области

Министерство здравоохранения России оценило ситуацию с обеспечением лекарствами в Курской области на фоне чрезвычайной ситуации в регионе. Сообщение приводит ТАСС.

По данным пресс-службы Минздрава, в данном регионе достаточно лекарств, медицинских изделий, а также коек для оказания помощи пострадавшим.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что поток прибывающих в пункты временного размещения продолжает расти. По его словам, ведется работа по открытию новых ПВР в районах и других регионах РФ. Он отметил, что гуманитарная помощь поступает в регион со всей страны. Смирнов добавил, что при необходимости пострадавших отправляют на лечение в федеральные учреждения Минздрава РФ и больницы Москвы.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее появилась хронология атаки украинских военных на Курскую область.