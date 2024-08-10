В столице Ливии достигнут режим прекращения огня

В столице Ливии Триполи достигнуто соглашение о временном прекращении огня между враждующими сторонами. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель службы спасения и чрезвычайных ситуаций города Усама Али.

«После посредничества сторон в данном районе, властей и президентского совета стороны договорились о перемирии между вооруженными формированиями в Триполи на данный момент», – отметил Али.

Еще один источник агентства отметил, что центр экстренной медицинской помощи получил ряд запросов о помощи от гражданского населения.

«Был обеспечен безопасный коридор для вывода более 60 семей. Продолжается работа по эвакуации остальных», – отметил собеседник издания.

До этого директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак заявил, что в Ливии по-прежнему фактически сохраняется двоевластие – правительству национального единства Абдельхамида Дбейбы противостоит сформированное палатой представителей правительство во главе с Усамой Хаммадом, которого поддерживает ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

До этого сообщалось, что Россия планирует открыть генконсульство в Бенгази.