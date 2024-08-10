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Подмосковные коллекторы 133 раза звонили в МВД, чтобы поговорить с участковым-должником

Mash: в Подмосковье коллектор 133 раза позвонил в полицию в поисках должника

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Shutterstock

В Подмосковье ищут коллекторов, которые более сотни раз звонили в дежурную часть. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Дмитрове. Неизвестный позвонил в правоохранительные органы и заявил, что является сотрудником компании по взысканию долгов. По его словам, участковый якобы не отдавал денежный долг и требовал, чтобы сам мужчина поговорил с ним.

Действия абонента, по данным источника, парализовали работу дежурной части. Из-за 133 звонков неизвестного специалисты не могли реагировать на вызовы местных жителей около двух часов. На данный момент злоумышленников ищут.

До этого в Новороссийске мужчину задержали после неудачной попытки повлиять на должника. По версии правоохранителей, владелец местного кафе взял у россиянина деньги и длительное время не возвращал их. Недовольный ситуацией местный житель решил поджечь точку общепита.

Позже выяснилось, что принадлежащее должнику заведение находится в другом месте. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Ранее юрист Дмитрий Кваша назвал способы вернуть одолженные без расписки деньги.

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