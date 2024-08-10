В США заявили о самых серьезных отключениях электричества на Украине с начала СВО

Украина сейчас переживает самые серьезные веерные отключения электричества с февраля 2022 года. Об этом пишет американский журнал Time.

По данным издания, отсутствие электроэнергии мешает украинцам работать, пользоваться телефонами, интернетом и банковскими услугами, а также получать медпомощь.

До этого сообщалось, что «Укрэнерго» вечером 8 августа ограничит энергоснабжение бизнеса и промышленности из-за дефицита электроэнергии. С 17:00 до 22:00 будут отключать одну очередь. Причиной возвращения веерных отключений называют возвращение жары в отдельных регионах.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере страны близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

В середине апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны.

Ранее офицер ВСУ предложил украинцам пойти на фронт в обмен на электричество.