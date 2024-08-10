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В двух районах Курской области проводится организованный выезд жителей

Хрулев: добровольный выезд людей организован в двух районах Курской области

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Илья Питалев/РИА Новости

Организованный добровольный выезд жителей проводится в Хомутовском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщил глава Хомутовского района Юрий Хрулев в своем Telegram-канале.

«В целях безопасности продолжается организованный выезд жителей, как самостоятельно на личном транспорте, так и централизованно на подготовленных транспортных средствах», — сообщил Хрулев.

Он добавил, что обстановка в районе спокойная и боевых действий не ведется. Хрулев также проинформировал жителей, что в случае если они хотят покинуть территорию района, то могут обратиться в сельские советы, а также в районную администрацию или по номеру телефона 112.

Глава района отметил, что всех, кто нуждается в помощи, поселят в пунктах временного размещения.

До этого в МЧС России сообщили, что в Курске развернут палаточный городок, рассчитанный на размещение 100 беженцев. Там для прибывающих граждан организовано питание и медицинское обеспечение, а также выдача гумпомощи.

Ранее была открыта горячая линия по поиску родных пострадавших в Курской области.

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