В Орле появился ПВР для 800 беженцев из Курской области

МЧС России разместило в (Пункте временного размещения) ПВР в Орле 800 беженцев из Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«На месте им оказывается необходимая поддержка: они обеспечены питанием, средствами личной гигиены, лекарствами и одеждой. Организован досуг для детей», — сообщили в МЧС.

Там добавили, что необходимые вещи для эвакуированных собирают ежедневно и оперативно доставляются.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.