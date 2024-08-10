Лукашенко пообещал лично разобраться с ситуацией на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной «неспокойной», и пообещал на месте разбираться с «этими проблемами». Об этом сообщает РИА Новости.

Глава республики рассказал о сбитии украинских беспилотников над территорией Белоруссии в ночь на субботу, 10 августа. По его словам, часть беспилотников была уничтожена над территорией России российскими войсками. Лукашенко назвал это провокацией и заявил, что «никакие провокации не останутся без ответа».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.

Сегодня также сообщалось, что бойцы спецназа и ракетных войск Белоруссии выдвинулись в район границы с Украиной. Министр обороны республики Виктор Хренин уточнил, что в назначенные районы направят силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска. В их число войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер».

Ранее в Госдуме предложили начать наступление на Украину через Белоруссию.