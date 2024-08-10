В Якутии восемь человек госпитализировали после аварии в Горном районе

В Якутии произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Горном районе, недалеко от населенного пункта Магарас. По версии сотрудников ведомства, автомобиль марки Toyota столкнулся с УАЗ. В каждом средстве передвижения находилось по пять человек.

Изначально сообщалось о шести пострадавших, но позже их количество возросло до восьми. Людей госпитализировали в больницу села Бердигестях. Подробности об их состоянии и травмах не сообщаются.

«Автодорога не перекрывалась, движение автотранспорта производится в штатном режиме», – поделились в ведомстве.

Всего к работе на месте ДТП привлекли 11 сотрудников МЧС и четыре единицы техники.

Ситуацией заинтересовались в представители Следственного комитета. На данный момент специалисты ведомства работают на месте и выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Челябинской области два человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной.