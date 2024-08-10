Прокуратура Чехии обжалует наказание наемнику ВСУ за мародерство в Буче

Прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор гражданину страны Филипу Симану, который служил наемником в ВСУ и был обвинен пражским судом в мародерстве в украинском городе Буча. Об этом сообщает РИА Новости.

Симан был приговорен к семи годам заключения за мародерство. Он также обвинялся в незаконной службе в иностранной армии, однако мужчина сослался на слова премьер-министра Петра Фиалу, который в марте 2022 года заявил, что чехам, которые пойдут воевать за Украину, уголовное преследование не грозит.

Комментируя обвинения в свой адрес, Симан заявил, что забирал из домов местных жителей золотые и серебряные слитки, ювелирные изделия и электронику. По словам наемника, все это он относил в войсковой штаб.

При этом свидетели на суде заявили, что Симан хвастался тем, что добыл на местах сражений, а также брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении.

До этого Симан был приговорен пражским судом к семи годам лишения свободы за неоднократное мародерство на Украине.

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