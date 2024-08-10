Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура Чехии обжалует наказание наемнику ВСУ за мародерство в Буче

В Чехии прокуратура обжалует наказание наемнику Симану за мародерство в Буче

close
100%
Serhii Nuzhnenko/AP

Прокуратура Чехии намерена обжаловать приговор гражданину страны Филипу Симану, который служил наемником в ВСУ и был обвинен пражским судом в мародерстве в украинском городе Буча. Об этом сообщает РИА Новости.

Симан был приговорен к семи годам заключения за мародерство. Он также обвинялся в незаконной службе в иностранной армии, однако мужчина сослался на слова премьер-министра Петра Фиалу, который в марте 2022 года заявил, что чехам, которые пойдут воевать за Украину, уголовное преследование не грозит.

Комментируя обвинения в свой адрес, Симан заявил, что забирал из домов местных жителей золотые и серебряные слитки, ювелирные изделия и электронику. По словам наемника, все это он относил в войсковой штаб.

При этом свидетели на суде заявили, что Симан хвастался тем, что добыл на местах сражений, а также брал прибор ночного видения и уходил с ним ночью в неизвестном направлении.

До этого Симан был приговорен пражским судом к семи годам лишения свободы за неоднократное мародерство на Украине.

Ранее житель ДНР рассказал о мародерстве ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами