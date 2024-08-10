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Индейцы Навахо заявили о прекращении перевозки урана по резервации

РИА: индейцы Навахо заявили о временном прекращении перевозки урана

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Dmitry Lovetsky/AP

Индейцы американского племени Навахо сообщили, что было достигнуто краткосрочное соглашение о прекращении перевозки урана по их резервации. Об этом заявил исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин в беседе с РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что губернатор Аризоны Кэти Хоббс успешно заключила краткосрочное соглашение с компанией Energy Fuels Resource, приостанавливающее транспортировку урана», — рассказал Ахастин.

Он добавил, что эта пауза призвана обеспечить возможность создать прецедент для тщательного обсуждения и планирования процесса с нацией Навахо.

Как сообщает агентство со ссылкой на американские СМИ, в планах американских производителей урана было начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона неподалеку от Гранд-Каньона. Транспортировка осуществлялась в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы Навахо. Перевозка осуществлялась с целью замещения российских поставок после введения запрета на импорт металла из России.

В середине мая президент США Джо Байден подписал закон, которым запретил импортировать необлученный, низкообогащенный уран, произведенный в России или российскими компаниями.

При этом американская статистика показала, что в мае США купили у России обогащенного урана на $209,5 млн. Такая цифра стала максимумом с марта прошлого года.

Ранее экономист назвал последствия отказа США от российского урана.

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