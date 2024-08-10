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В Петербурге мужчина проломил голову брату лопатой

В Петербурге мужчина попал в больницу после драки с вооруженным лопатой братом

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Depositphotos

Петербуржца подозревают в нападении на собственного брата. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга. По данным источника, мужчины выпивали, но в какой-то момент между ними произошло ссора. Причина конфликта не сообщается, однако известно, что во время произошедшего младший брат схватил лопату и ударил старшего по голове.

В результате 52-летнего мужчину госпитализировали. Медики диагностировали у россиянина открытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и рваную рану уха. Россиянина направили в шоковую реанимацию.

Младшего, 42-летнего петербуржца, задержали. В отношении местного жителя составили протокол о мелком хулиганстве.

«Возбуждение уголовного дела — вопрос времени», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина до этого уже обращал на себя внимание правоохранителей. Он привлекался к ответственности за кражи, грабежи и более тяжкие преступления. В 2018 году освободился из колонии условно-досрочно.

Ранее иностранец позвал россиянина на встречу от имени девушки, похитил его и вымогал деньги.

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