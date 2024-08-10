Состояние военкора Поддубного остается тяжелым

Состояние военкора ВГТРК Евгения Поддубного, получившего ранения в Курской области, остается тяжелым, но стабильным. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста.

Подчиненные Поддубного написали, что новой информации о состоянии их «шефа» пока нет.

Также в сообщении говорится, что репортер получает все необходимое лечение и «скоро обязательно пойдёт на поправку».

7 августа украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Поддубный. Он работал на территории Курской области и рассказывал о боях в Суджанском районе региона, а также его окрестностях.

Изначально сообщалось, что спасти военного корреспондента не удалось. Однако позже эту информацию опроверг председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Дмитрий Саблин. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил, что после атаки журналиста доставили в больницу в административном центре региона. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военкор Поддубный вышел на связь после ранения в Курской области.