В Курской области усилили контроль радиационных и химических рисков

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России усилило в Курской области мониторинг рисков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства.

«Специалисты ФМБА России усилили мониторинг радиационных, химических и биологических рисков в Курской области», — сказан в сообщении.

Отмечается, что агентство оказывает медицинскую помощь в регионе, а также проводит радиационный, химический и биологический мониторинг.

До этого глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область прямой угрозой для Курской АЭС и развития всей мировой атомной энергетики. При этом отмечается, что радиационный фон на Курской АЭС и в Курчатове находится в пределах природных значений.

В Росатоме также сообщили, что у Курской атомной станции работают энергоблоки № 3 и 4, а энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации «без генерации».

Ранее руководство «Росатома» решило сократить число сотрудников на Курской АЭС.