Лихачев и Гросси обсудили ядерную безопасность на Курской АЭС

Глава Росатома Дмитрий Лихачев и глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси обсудили ядерную безопасность на Курской АЭС по телефону. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лихачева, уровень безопасности на АЭС резко снизился.

«На территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», — сообщил он.

Также сообщается о выводе из строя трансформаторной подстанции неподалеку от АЭС 9 августа. Глава Росатома подчеркнул, что «реальная угроза» новых провокаций вблизи ядерного объекта сохраняется.

До этого глава Росатома Лихачев назвал атаку на Курскую область угрозой постулатам МАГАТЭ.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что атаки ВСУ по Курской области не угрожают Курской АЭС.