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Военнослужащим на границе Брянской области передали 25 коптеров

Владимир Якушев: в Брянской области эффективно помогают бойцам

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Телеграм-канал «Единая Россия. Официально»

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» и губернатор Брянской области посетили одно из воинских подразделений на границе региона и передали бойцам 25 коптеров, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».

Как отметил Якушев, региональные власти прикладывают все усилия, чтобы выполнялись все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

«Подразделение полностью укомплектовано и делает все, чтобы обеспечить безопасность жителей нашей страны», — сказал Якушев.

Также центру специального назначения за счет проекта «Все для победы» передали 4 автомобиля УАЗ.

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