Военнослужащим на границе Брянской области передали 25 коптеров

Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета «Единой России» и губернатор Брянской области посетили одно из воинских подразделений на границе региона и передали бойцам 25 коптеров, сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Официально».
Как отметил Якушев, региональные власти прикладывают все усилия, чтобы выполнялись все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.
«Подразделение полностью укомплектовано и делает все, чтобы обеспечить безопасность жителей нашей страны», — сказал Якушев.
Также центру специального назначения за счет проекта «Все для победы» передали 4 автомобиля УАЗ.