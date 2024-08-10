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Во Владикавказе воспитательница сломала мальчику руку, таская его по полу

Во Владикавказе ребенок получил перелом руки после дня в детском саду

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Телеграм-канал «Чп / Осетия»

Во Владикавказе конфликт родителей с воспитательницей закончился проверкой СК РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Осетия».

По словам матери пострадавшего, ребенка она привела в детский сад на адаптацию. Мальчик провел несколько дней в учреждении, прежде чем одна из воспитательниц связалась с матерью и сказала ей забрать сына, так как тот плакал и не мог успокоиться. Педагог предупредила родительницу о том, что, возможно, у ребенка какие-то проблемы с рукой.

Родительница обратилась к медикам, которые диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.

На следующий день россиянка просмотрела кадры с камер видеонаблюдения. На них она заметила, как воспитательница на весу тащит ребенка за руку к другим детям и грубо бросает на пол.

«Далее они сели кушать и на этой же записи видно, как воспитатель вливает ему в рот горячую еду, держа его за голову, да еще и дав затрещину!» – поделилась родительница.

На ситуацию обратили внимание в СК РФ. Специалисты ведомства проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге женщина нашла на помойке трехлетнюю девочку, сбежавшую из детсада.

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