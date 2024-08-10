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В Белгородском районе из-за атаки беспилотника повредило пожарный автомобиль

МЧС: в Белгородском районе из-за атаки БПЛА поврежден пожарный автомобиль

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Белгородском районе из-за атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получил пожарный автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

«Утром из-за попадания взрывоопасного предмета загорелся автомобиль в одном из населенных пунктов Белгородского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС прибыли на место и оперативно ликвидировали возгорание. При этом произошла атака дрона-камикадзе на пожарный автомобиль. Спасатели успели спрятаться, никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали два населенных пункта в регионе. По его словам, в селе Нечаевка Белгородского района на парковке сельскохозяйственного предприятия беспилотник атаковал легковой автомобиль. Машина оказалась уничтожена. В хуторе Климовое Борисовского района после атаки БПЛА в одном частном доме оказались выбиты окна, пробита крыша и посечен фасад.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в Белгородской области.

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