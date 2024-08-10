Петербуржца задержали по делу о реабилитации нацизма

Сотрудники Центра «Э» задержали жителя Петербурга за реабилитацию нацизма в соцсетях. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России по Санкт-Петербургу.

Оперативники обнаружили в интернете пост, оскверняющий память защитников Отечества, а также «унижающий честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны». В результате возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Подозреваемым оказался 55-летний петербуржец, его задержали 8 августа по месту проживания. В квартире мужчины провели обыск и изъяли планшет и телефон, в которых есть доказательства по делу. Следователи продолжают оперативно-следственные мероприятия.

До этого жителя Бердска оштрафовали на 350 тыс. рублей за реабилитацию нацизма. 9 мая 2022 года мужчина разместил на личной странице во «ВКонтакте» ролик «Дно Победы» и оставил под ним комментарий «Всех с непраздником».

Ранее певицу Наргиз обвинили в пропаганде нацизма из-за тату с Бандерой.