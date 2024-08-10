Глава Льгова сообщил о стабильной обстановке в городе

Мэр города Льгов в Курской области Алексей Клемешов сообщил о стабильной обстановке в городе. Видеообращение к населению он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«За последнее время ни одного случая мародерства на территории города не зафиксировано. Полиция и Росгвардия работают в усиленном режиме», — сообщил чиновник.

По словам Клемешова, он провел встречу с руководителями водоканал, ЖЭУ, электросетей и Экопола, чтобы обеспечить стабильное снабжение города ресурсами. Подчеркивается, что работа по обеспечению города всем необходимым ведется в усиленном режиме.

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Жестоким обстрелам подверглись несколько населенных пунктов, особенно напряженной стала обстановка в Судже.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

На пятый день с начала атаки ВСУ МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли под Курском до 1120 военных и 140 единиц техники.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.