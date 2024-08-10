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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повредили объекты инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: в Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

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Ã‚Â�Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за минувшие сутки были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Глава администрации не уточнил, о каких конкретно объектах идет речь. Также Федоров не называет степень их повреждений. Однако, по его словам, украинские власти зафиксировали 470 ударов в подконтрольной части региона.

Утром 9 августа Иван Федоров также сообщил о повреждении нескольких инфраструктурных объектов, расположенных в подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

В этот же день несколько взрывов произошло в Сумской области Украины. По информации журналистов, их зафиксировали в административном центре региона.

До этого на территории Днепропетровской области Украины зафиксировали повреждение инфраструктуры. Глава военной администрации региона Сергей Лысак уточнил, что объекты получили урон в результате взрывов.

Ранее ВСУ атаковали паром в Краснодарском крае.

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